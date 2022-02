OM : Sampaoli toujours sans pitié avec Milik !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le buteur de l'Olympique de Marseille, enfin titulaire, a signé un triplé salvateur lors de l'explosive victoire de l'OM contre Angers. Pas de quoi rendre fou de joie Jorge Sampaoli.

Son entrée seulement en fin de match mardi à Lyon avait mis en colère les supporters de l’Olympique de Marseille, lesquels considéraient qu’Arkadiusz Milik aurait été un vrai plus pour porter un coup fatal à l’OL s’il avait eu plus de temps de jeu. Pas de quoi impressionner Jorge Sampaoli, lequel n’écoute pas les tribunes pour composer son équipe. Cependant, pour la réception du SCO vendredi soir au Vélodrome, l’entraîneur phocéen avait décidé d’aligner l’attaquant polonais dans son onze de départ et cela a été un choix pour le moins payant. Car après un début de match cauchemardesque, l’OM a réussi à inverser totalement la donne, et cela notamment grâce à l’ancien joueur de Naples, auteur de trois buts. Il est vrai qu’Arkadiusz Milik a fait d’Angers son souffre-douleur en Ligue 1 puisqu’en mai 2021 il avait marqué son premier et seul triplé, jusqu’à vendredi, sous le maillot de Marseille contre cette même équipe angevine. De quoi doper le moral d’un numéro 9 qui a parfois douté ces dernières semaines, au point même que son avenir phocéen était incertain lors du dernier mercato.

Milik adore faire souffrir le SCO, l'OM aussi

Après cette masterclass en matière d’efficacité, on pouvait penser que Jorge Sampaoli allait être euphorique au moment de commenter la prestation d’Arkadiusz Milik. Mais c’est bien mal connaître l’entraîneur argentin de l’Olympique de Marseille, qui a évidemment reconnu que ce triplé avait pesé lourd, mais qui en même temps a fait savoir qu’il attendait encore plus de l’international polonais. « Quand Arek Milik est à son niveau, on en bénéficie, et cela on l'espérait. À la fin il marque deux buts avec des ailiers, donc son rendement n'est pas lié au système à deux pointes, mais plus à son niveau personnel. Il n'est pas encore à 100%, quand ça sera le cas, il nous aidera encore plus », a clairement fait savoir Jorge Sampaoli, qui ne va pas se contenter d’un triplé contre Angers pour faire de Milik le titulaire indiscutable au poste d’avant-centre de l’OM.