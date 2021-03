OM : Sampaoli suspendu dès son premier match ?

Dans : OM.

Présenté comme un entraineur au tempérament sanguin, Jorge Sampaoli pourrait directement le démontrer en étant privé de son premier match sur le banc de l’OM.

Nouvel entraineur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli va poser le pied en Provence ce mardi matin. Une arrivée très attendue pour redonner de l’espoir aux supporters marseillais, rassurés par Frank McCourt et son intervention sur place ce lundi, mais qui ont désormais envie de revoir leur équipe gagner et si possible avec un peu plus d’âme. C’est pour cela que le technicien argentin pose aussi ses valises dans la cité phocéenne, où sa filiation avec Marcelo Bielsa est souvent mise en avant. Ce côté « fou », Sampaoli risque aussi d’en payer le prix dès ses débuts, explique L’Equipe ce mardi. En effet, alors que son règne à l’Atlético Mineiro était en train de prendre fin, l’entraineur a trouvé le moyen de se faire exclure lors du match du 21 février dernier contre Recife, provoquant les arbitres jusqu’à recevoir un carton rouge.

Sampaoli risque plusieurs matchs de suspension, et dans le cas de sanction longue, la FIFA autorise les fédérations nationales à demander et à faire appliquer la suspension dans la nouvelle fédération en cas de transfert ou de départ. Voilà qui pourrait remettre en cause la présence de Sampaoli sur le banc de touche pour le match face à Rennes, et faire ainsi débuter son passage à l’OM par une présence dans les tribunes. Toutefois, du côté de l’entourage de l’entraineur argentin, on se veut très confiant, la CBF (fédération brésilienne) n’a pas pour habitude de faire suivre les sanctions par la FIFA, et il faudrait vraiment une suspension très longue durée pour provoquer cette demande exemplaire.