OM : Sampaoli a reçu un conseil de fou avant de signer

Dans : OM.

Dans un communiqué publié vendredi soir sur le site officiel de l’OM, Frank McCourt a annoncé la venue de Jorge Sampaoli sur le banc marseillais. Le coach argentin arrive mardi dans la cité phocéenne.

Le technicien argentin de 60 ans est attendu mardi afin de succéder à André Villas-Boas et à l’entraîneur intérimaire Nasser Larguet. Dans les jours à venir, les supporters de l’OM vont découvrir leur nouveau coach, un véritable disciple de Marcelo Bielsa, qui a enflammé le peuple marseillais il y a de cela cinq ans. Fan inconditionnel d’El Loco ("Le fou"), Jorge Sampaoli a eu l’occasion de discuter avec le manager de Leeds afin de se renseigner sur la ville de Marseille, les supporters de l’OM et l’ambiance volcanique du Vélodrome. Selon les informations de Téléfoot, une conversation téléphonique entre les deux Argentins a définitivement convaincu Jorge Sampaoli de relever ce défi en France.

« Selon nos informations, ces derniers jours Frank McCourt a pris conseil auprès de dirigeants sportifs et d’anciens joueurs avant de passer à l’action. Toujours selon nos informations, Marcelo Bielsa a échangé plus d’une heure et demie au téléphone avec Sampaoli avant sa signature, le confortant encore plus dans son choix de rejoindre l’OM » a publié l’émission dominicale de TF1. Des informations qui vont assurément ravir les supporters de l’Olympique de Marseille, heureux de constater que Marcelo Bielsa a gardé un excellent souvenir du vice-champion de France en titre en dépit d’une fin d’aventure houleuse, un peu plus de douze mois après l’arrivée d’El Loco à Marseille. Reste maintenant à voir si Jorge Sampaoli sera autant aimé que son mentor dans les semaines et les mois à venir.