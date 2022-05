L'OM doit vendre, McCourt fixe un ultimatum à Longoria !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato de l’OM dépendra en partie d’une éventuelle qualification en Ligue des Champions mais quoi qu’il arrive, Pablo Longoria devra conclure des grosses ventes. C'est la demande de Frank McCourt, lassé de mettre la main à la poche.

Les dossiers chauds sont nombreux sur le bureau de Pablo Longoria à quelques semaines de l’ouverture officielle du mercato estival. Le président de l’Olympique de Marseille planche d’ores et déjà sur les futures recrues qui viendront compléter l’effectif à la disposition de Jorge Sampaoli. Mais selon les informations de L’Equipe, l’état-major de l’OM est également très actif dans le sens des départs. Et pour cause, le quotidien national dévoile que Frank McCourt a fixé à Pablo Longoria un objectif en termes de ventes de joueurs. Et après s’être défilé à ce sujet lors du mercato hivernal, le président de l’Olympique de Marseille n’aura cette fois plus le choix que de se plier à la décision de son patron. En ce sens, plusieurs joueurs devraient faire leurs valises et non des moindres.

Lirola et Caleta-Car poussés vers la sortie

En plus de William Saliba et de Boubacar Kamara, respectivement prêté et en fin de contrat, d’autres cadres seront amenés à quitter l’OM los du mercato estival. Le dossier de Duje Caleta-Car est l’un des plus chauds. En fin de contrat avec Marseille dans un an, l’international croate a été placé sur le marché des ventes. Il fait partie des joueurs que Pablo Longoria aimerait vendre au prix fort avant de le voir entamer sa dernière année de contrat. Apprécié en Angleterre, l’ancien roc du RB Salzbourg pourrait rapporter entre 15 et 20 millions d’euros à Marseille. Un autre dossier agite les journées de l’état-major marseillais, il s’agit de celui de Pol Lirola. Recruté pour plus de 10 millions d’euros en provenance de la Fiorentina, le défenseur espagnol a cruellement déçu. L’incompréhension prédomine à l’OM au sujet de Lirola, qui avait été excellent la saison dernière et qui n’est plus que l’ombre de lui-même. Sampaoli ne fera pas toute une histoire en cas de départ de Lirola, à condition bien sûr que Pablo Longoria reçoit des offres pour l’ancien de la Fiorentina.

Quid de Milik au mercato ?

Champions d’Afrique avec le Sénégal au mois de février, Bamba Dieng et Pape Gueye ont beaucoup plus la cote que Pol Lirola. En effet, l’attaquant et le milieu de terrain sénégalais sont appréciés en Angleterre, où plusieurs clubs les ont observé à plusieurs reprises. Sampaoli et Longoria ne font pas d’un départ de Gueye ou de Dieng une priorité mais comme pour chaque joueur de l’effectif, l’OM réfléchira en cas de belle offre. Pour ces deux joueurs, Marseille ne devrait en revanche pas regarder les offres en-dessous de 15 millions d’euros au vu de leur progression. Enfin, un dossier sera plus médiatisé que les autres et va faire couler beaucoup d’encre à Marseille. Arkadiusz Milik sera-t-il toujours à l’OM la saison prochaine ? « La question d’un départ a du sens » selon L’Equipe, qui voit de moins en moins le Polonais rester à Marseille alors que les incompréhensions avec Jorge Sampaoli se sont multipliées tout au long de la saison, samedi encore lorsque Milik s’est échauffé pendant trente minutes sans jamais entrer contre Rennes. Les potentiels départs sont donc nombreux à l’OM et pour l’heure, on ignore encore qui fera ses valises. Mais peu importe l’identité des joueurs vendus, Frank McCourt exigera que cet été contrairement à d’habitude, du cash rentre dans les caisses.