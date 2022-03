OM : Sampaoli moins bon que Galtier, il est brutal

Dans : OM.

Par Claude Dautel

C'est un vrai choc de Ligue 1 qui aura lieu dimanche au Vélodrome, puisque l'OM et Nice sont à la lutte pour finir dauphin du Paris Saint-Germain. Dans la bataille des entraîneurs, Christophe Galtier a une image meilleure que Jorge Sampaoli.

Ce sera le match vedette, à juste titre, de la 29e journée de Ligue 1, dimanche soir l’Olympique de Marseille recevra l’OGC Nice dans un match qui s’annonce bouillant à plus d’un titre. Personne n’a évidemment oublié les graves incidents du match aller à l’Allianz Riviera, et forcément le contentieux est toujours là, même si depuis les clubs se sont affrontés en match à rejouer, puis en quart de finale de la Coupe de France. Mais cette fois, l’enjeu sportif sera également énorme, puisque l’OM et Nice sont à égalité de point au classement et à la différence de buts, et que Rennes est revenu à seulement une longueur. Autrement dit, il est possible que le lauréat de cette rencontre fasse un vrai break au classement. Mais ce choc de Ligue 1 mettra également face à face deux entraîneurs charismatiques, Jorge Sampaoli et Christophe Galtier. Souvent contesté par ses choix, le premier réussit pourtant à ramener Marseille vers les sommets de la Ligue 1, tandis que le second est considéré comme ce qu’il se fait de mieux dans notre championnat. Ancien joueur de Nice et de l’OM, Jérôme Alonzo a choisi son camp.

Galtier plus fort que Sampaoli, oui, mais...

Deux styles différents. Galtier il raconte son week-end au calme car il a découvert un super coin pour bronzer t'as vu, Sampaoli il demande actuellement une épée et un accès aux tribunes #OGCNOM pic.twitter.com/BrLp17IAL4 — Talk My Football (@TalkMyFootball) August 22, 2021

Interrogé dans La Provence sur cette rivalité, l’ancien gardien de but, désormais consultant, affiche sa préférence. « J’ai la faiblesse de penser que Galtier est un meilleur coach que Sampaoli et que sur la durée, ça peut faire la différence. Il a un palmarès, un vécu, la culture de la Ligue 1, la connaissance des hommes, la gestion d'un groupe. Ça fait quand même trois ans que Galtier marche sur l'eau et transforme en or tout ce qu'il touche. Tacti­quement, je trouve Nice plus structuré, ce n'est pas toujours très beau, mais on sait où il veut aller, ce qui n'est toujours le cas avec Sampaoli. Comme tout le monde, je n'arrive pas toujours à suivre ce que fait l’Argentin, explique, dans le quotidien régional, Jérôme Alonzo, qui relativise toutefois les critiques à l’encontre de Jorge Sampaoli. Mais attention ! On parle d'un entraîneur qui est 2e. On a l'impression que l'OM est 15e, c’est hallucinant. C'est le seul club en France où tu as un problème par semaine, alors que tu es sur le podium depuis six mois. C'est aussi pour ça qu'on aime ce club qui nous rend fous et qu'on le suit avec passion. Dans ce contexte brûlant, il faut saluer les performances du groupe marseillais. Après, que penser d'un entraîneur qui a le meilleur bilan à l’exté­rieur et presque l'un des plus mauvais à domicile? Je m'interroge. Pour l'instant, il tire la quintessence de son groupe. J'ai la sensation que c'est plus fragile qu'à Nice. »