OM : Sampaoli met le feu, il vise tout le monde

Pour la première fois depuis son arrivée à l’OM il y a un mois et demi, Jorge Sampaoli a évoqué le mercato estival en marge du déplacement à Montpellier.

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a fait savoir que le club phocéen allait devoir faire preuve de malice et d’inventivité afin de se renforcer lors de la prochaine fenêtre des transferts. De toute évidence, l’effectif sera profondément bouleversé dans la mesure où Jorge Sampaoli cible des profils très spécifiques afin de coller au mieux avec sa philosophie de jeu. Sur l’antenne de Canal +, l’ancien joueur marseillais Grégory Sertic a estimé qu’à travers ses propos en conférence de presse, Jorge Samapoli avait d’ores et déjà mis la pression sur Frank McCourt dans l’optique du mercato. Les joueurs de l’OM sont également visés par l’entraîneur argentin dans la mesure où Jorge Sampaoli ne fera pas dans le social et se séparera de tous ceux qui ne correspondent pas à sa philosophie du football.

« J’ai pas mal de retours au niveau des joueurs marseillais et l’objectif c’est vraiment d’accrocher la cinquième place. Ils courent énormément à l’entraînement avec Sampaoli mais ça va, il reste peu de matchs, mais le coach a vraiment une idée de jeu. Comme il l’a dit en conférence de presse, il a son idée de jeu bien en tête et si les joueurs ne sont pas capables de la suivre, ils partiront. Dans sa conférence de presse, je pense qu’il met aussi une petite pression au propriétaire pour lui dire qu’il faudra envoyer au mercato afin d’avoir une équipe compétitive la saison prochaine. Il parle de mercato malin et intelligent, ça met à la fois la pression aux joueurs et aux dirigeants. Si l’OM n’accroche pas l’Europa League, beaucoup de joueurs vont prendre la porte » a lancé Grégory Sertic, qui connaît bien l’environnement marseillais et qui n’a aucun doute sur le fait que le mercato estival sera très agité en Provence.