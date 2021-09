Un mort et des blessés après l'accident d'un minibus de supporters de l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le retour à Marseille des supporters de l’OM après le match à Angers a été marqué par un terrible accident de la route.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un minibus qui transportait une petite dizaine de fans de l’OM a percuté par l’arrière un camion, sur l’A85 au niveau de Mareuil-sur-Cher. Un accident qui a fait un mort, un jeune homme de 23 ans, et huit blessés transportés dans les hôpitaux les plus proches, à Romorantin et Blois, révèle France Bleu. Les faits ont eu lieu à 1h30 du matin, et les conditions de l’accident ne sont pas encore connues et une enquête a été ouverte par les autorités sur place.

Le semi-remorque qui roulait sur l’autoroute a été percuté par l’arrière par le mini-bus des supporters de l’OM. Plus de 40 pompiers et 10 ambulances sont rapidement intervenus, et ce pendant plus de trois heures pour les premiers secours et dégager les blessés. C’était un convoi de quatre mini-bus qui avait quitté Angers après la rencontre, et se dirigeait donc pour rentrer à Marseille au petit matin. Un terrible drame pour les victimes de cet accident de la route et la famille de l'OM une nouvelle fois endeuillée.