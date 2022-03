OM : Sampaoli menacé, autant virer Guardiola

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Cette semaine, la presse argentine a évoqué un possible départ de Jorge Sampaoli de l'Olympique de Marseille. Même si ce dernier commence à sérieusement agacer les supporters, l'avenir immédiat de l'entraîneur de l'OM semble encore clair.

La courte victoire de l’OM jeudi soir contre Bâle a redonné un peu le moral aux supporters marseillais présents au Vélodrome, lesquels étaient repartis sous le choc dimanche dernier après une énième défaite à domicile, c’était contre Monaco. De quoi alimenter la colère grandissante contre Jorge Sampaoli, accusé de faire tout et n’importe quoi au moment de composer son équipe. Et même si l’information d’un journaliste argentin, qui affirmait que Pablo Longoria pourrait décider de mettre immédiatement un terme au contrat de Sampaoli, n’a pas été confirmée, la pression est grande sur ce dernier avant le déplacement de ce dimanche à Brest. Une équipe bretonne qui s’était imposée au Vélodrome. Au moment où l’Olympique de Marseille a besoin de repartir de l’avant en Ligue 1, Charles Kaboré, ancien joueur du club phocéen, estime que Jorge Sampaoli est l’homme qu’il faut à l’OM et que contrairement à ce que disent les réseaux sociaux, ses choix tactiques et humains sont de qualité.

Sampaoli fait les bons choix pour l'OM

⚔️ 𝙅𝙊𝙐𝙍 𝘿𝙀 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃 ⚔️

Les Marseillais affrontent le SB29 au stade Francis-Le Blé ce soir à 20h45, en clôture de la 28ème journée de @Ligue1UberEats ! 👊



📺 @PVSportFR | #SB29OM pic.twitter.com/ozaynSGIos — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 13, 2022

Répondant à La Provence, le milieu de terrain burkinabé, qui a joué à l’OM de 2008 à 2013, dit tout le bien qu’il pense de l’entraîneur phocéen. « Il faut apprécier les choix de Sampaoli à leur juste valeur, comme celui de Gerson sur le côté lors des deux derniers matches. Certains coaches sont bornés, n'utilisent qu'un seul système, n'ont aucune idée. Au moins, il y a de la créativité chez lui, il est unique. Personne ne sait à quoi il pense, comment il réfléchit (...) Je me souviens qu'il y a quelques années, on reprochait à Rudi Garcia de ne jamais modifier son équipe. Il a essayé Gueye en latéral gauche à Metz, oui. Mais l'équipe a gagné ou pas ce soir-là ? Parfois ça ne marche pas, mais au moins il tente. Ce football me fait un peu penser à celui de Pep Guardiola, c'est à la fois imprévisible et très adapté à l'adversaire », explique celui qui est désormais libre depuis son départ du Dinamo Moscou à l’été 2021.