OM : Jorge Sampaoli viré, la rumeur enfle !

Battu par Monaco dimanche soir (0-1), l’OM vient de prendre un point seulement en trois matchs. Ce qui fragilise Jorge Sampaoli.

La crise n’est plus très loin à l’Olympique de Marseille. Battus par Monaco une semaine après le piteux match nul à Troyes, les coéquipiers de Dimitri Payet sont dans le creux de la vague. Et dans la cité phocéenne, un homme est l’objet des critiques des supporters marseillais. Il s’agit de Jorge Sampaoli, l’entraîneur aux choix de plus en plus contestés à Marseille. Jusqu’à présent, le président Pablo Longoria a toujours soutenu l’entraîneur argentin, que ce soit en privé ou en public. Mais à en croire les informations obtenues par le journaliste argentin Luis Fregossi, l’état-major de l’OM commence à douter de Jorge Sampaoli. Et le cercle proche de Pablo Longoria songerait très sérieusement à se séparer de l’ancien sélectionneur du Chili et de l’Argentine.

Sampaoli a un paso de ser expulsado de su cargo como DT del @OM_Officiel . Los dirigentes ya no entienden sus decisiones y desde el seno del plantel le soltaron la mano.

Perdió 22 pts de local en lo que va del torneo Francés . — Luis Fregossi (@LuisFregossi) March 8, 2022

« Sampaoli est sur le point d’être licencié de son poste d’entraîneur de l’Olympique de Marseille » lance le journaliste sud-américain sur les réseaux sociaux, avant de poursuivre. « Les dirigeants ne comprennent plus ses décisions et de l’intérieur, il semblerait que les joueurs l’aient lâché. Sampaoli a perdu 22 points à domicile depuis le début de la saison en Ligue 1 » rappelle Luis Fregossi, pour qui un départ de Jorge Sampaoli est maintenant évoqué de manière claire au sein de la direction de l’Olympique de Marseille alors que l’on rentre dans le sprint final, que ce soit en Ligue 1 mais également en Coupe d’Europe. Qualifié en 8es de finale d’Europa Conférence League, l’OM accueille Bâle jeudi soir au Vélodrome et les supporters n’attendent rien d’autre qu’une victoire afin de retrouver un peu de sérénité avant les matchs cruciaux en Ligue 1 contre Brest… et Nice.

Pablo Longoria a rencontré les supporters de l'OM

Preuve que la crise couve à Marseille, une réunion d’urgence s’est tenue mardi soir au Vélodrome entre Pablo Longoria et les principaux responsables des groupes de supporters. Les leaders des associations ont ainsi fait savoir à Pablo Longoria que l’ambiance risquait d’être « électrique » au Vélodrome pour la réception de Nice dans une semaine et demie. De plus, les tauliers des tribunes marseillaises n’ont pas caché auprès de Pablo Longoria qu’ils ne comprenaient plus les choix de Jorge Sampaoli. Le cas Arkadiusz Milik, par exemple, divise. « On a l'un des meilleurs attaquants d’Europe et on est en train de le dégoûter » ont en substance lâché les supporters de l’Olympique de Marseille devant leur président Pablo Longoria. Les cas de Steve Mandanda et d’Alvaro Gonzalez, leaders totalement placardisés, ont aussi été évoqués.

« On ne peut pas traiter ainsi une légende de l’OM, le club n’a pas été honnête envers Mandanda » ont regretté les supporters selon RMC, qui rapporte par ailleurs que les supporters ont fait savoir à Pablo Longoria que selon eux, « le caractère » explosif et charismatique d’Alvaro Gonzalez manque également sur le terrain. En conclusion, les leaders des groupes de supporter marseillais ont transmis une requête express à Pablo Longoria en lui faisant savoir qu’ils souhaitaient rencontrer les joueurs ainsi que Jorge Sampaoli afin de leur exprimer leur impatience. Plus que jamais, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille ainsi que les joueurs sont sous pression à Marseille, après trois matchs sans victoire en Ligue 1 et alors que se profile le huitième de finale aller de l’Europa Conférence League contre le FC Bâle à l’Orange Vélodrome, jeudi soir à 21 heures.