OM : Sampaoli fait déjà tomber des têtes

Dans les prochains jours, plusieurs membres du staff de l’Olympique de Marseille vont quitter le club à la demande Jorge Sampaoli.

Il y a quelques semaines, Jorge Sampaoli posait le pied en France pour reprendre les commandes de l’OM après le départ d’André Villas-Boas et l’intérim de Nasser Larguet. L’ancien sélectionneur de l’Argentine et du Chili est arrivé avec plusieurs hommes de confiance de son staff. Mais logiquement, certains secteurs n’ont pas été chamboulés en cours de saison. C’est notamment le cas du secteur médical, dont les membres sont restés en place malgré la venue de Jorge Sampaoli. Cela va changer dans les semaines à venir puisque selon L’Equipe, le coach de l’OM a réclamé plusieurs départs à son président, Pablo Longoria.

Au club depuis plusieurs années et ancien adjoint des médecins Christophe Baudot et Franck Le Gall, Jacques Taxil était le médecin en chef de l’OM depuis 2019. Il va quitter le club dans les plus brefs délais ainsi que le kiné Yannick Dyduch. A en croire le quotidien national, les deux hommes figuraient dans le viseur de Jorge Sampaoli mais également de certains joueurs de l’effectif professionnel. Leur gestion des blessures très longue durée de Jordan Amavi (mollet) et de Valentin Rongier (talon d’Achille) est notamment au cœur des tensions. « Lundi, Taxil a salué le vestiaire pour lui signifier son départ, dans une ambiance tendue et un timing qui a surpris certains joueurs, puisque la saison se termine dans trois semaines » détaille le quotidien national, qui précise très clairement que Taxil et Dyduch ne seront pas les deux seules victimes de Jorge Sampaoli au sein du staff de l’Olympique de Marseille. En effet, d’autres départs sont attendus dans les prochaines semaines. En position de force après des débuts réussis (5 victoires, 2 nuls, 1 défaite), Jorge Sampaoli impose sa patte… et ses hommes, à Marseille.