OM : Avant de critiquer Sampaoli merci d'attendre le mercato

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille a beau être toujours en course pour la cinquième place de Ligue 1, les prestations du club phocéen ne sont pas emballantes. Mais il faut tout de même laisser du temps à Jorge Sampaoli.

Les défaites de Lens et de Rennes ont finalement transformé le triste match nul de l’OM contre Strasbourg en relative bonne opération au classement de Ligue 1. Mais même si Marseille a remis un peu de gaz en cette fin de saison, le style Jorge Sampaoli a du mal à faire le bonheur des supporters. Cependant, le technicien argentin a une énorme circonstance atténuante, à savoir qu’il a hérité d’un effectif entièrement taillé par Pablo Longoria pour André Villas-Boas. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille doit donc composer avec cela, et pour l’instant il a tout de même réussi à réveiller certains cadres qui s’étaient endormis. Pour Jonatan MacHardy, il ne faut pas encore juger les performances de l’OM version Sampaoli, car c’est seulement après le marché des transferts, dans le sens des départs et des signatures, que le coach argentin pourra avoir les footballeurs compatibles avec son style.

Le consultant de RMC demande donc un peu de mansuétude pour Jorge Sampaoli, alors qu’un supporter de Marseille avait été assez critique en direct à l’antenne. « On sait très bien que Sampaoli n’a pas le groupe qu’il veut, qu’il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de course avec l’Olympique de Marseille. Très franchement, il n’y a plus rien à attendre cette saison pour l’OM. La seule chose à attendre, c’est le début de la saison prochaine et le mercato qui va la précéder (…) C’est vrai que l’on ne voit pas encore la patte Sampaoli, si ce n’est chez ces joueurs qui ont eu un choc psychologique et qui en ont donné un peu plus sur le terrain et ont transpiré, mais on verra quand il aura fait son mercato et qu’il aura l’équipe de l’OM bien à sa main », a confié Jonatan MacHardy, et cela même si Marseille peut encore arracher un ticket européen.