OM : Eyraud manoeuvre en haut lieu pour récupérer ce Lyonnais

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Considéré en France comme le club le plus efficace pour la formation des jeunes joueurs, l’Olympique Lyonnais est à un tournant, et l’Olympique de Marseille compte bien en profiter.

Dans son audit demandé par Jean-Michel Aulas, Gérard Houllier a préconisé de nombreux changements au sein du centre de formation de l’OL, et cela a déjà, directement ou pas, débouché sur le départ confirmé de Stéphane Roche, ancien patron de ce secteur et responsable des U19 ces derniers temps. Un profil de formateur libre qui intéresse au plus haut point l’OM, comme le confirme La Provence. Jacques-Henri Eyraud n’a ainsi pas perdu de temps et a contacté Hubert Fournier, ancien joueur et entraineur de l’OL, désormais Directeur Technique National.

Ce dernier a répondu aux questions du président marseillais sur les compétences et les méthodes de Stéphane Roche, JHE attendant certainement la fin de contrat du technicien pour l’aborder avec un dossier complet à son sujet. Le président de l’OM rêve en effet d’en faire le nouveau directeur du centre de formation à Marseille, avec il l’espère, un succès similaire à celui connu par l’ancien milieu de terrain pendant près de 10 ans à Lyon.