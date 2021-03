OM : Sampaoli est fou, Gilbert Brisbois adore ça

Dans : OM.

Mercredi soir, les supporters de l’OM ont découvert le bouillonnant Jorge Sampaoli à l’occasion de la victoire face au Stade Rennais de Bruno Genesio à l’Orange Vélodrome (1-0).

Pour la première de Jorge Sampaoli, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont arraché la victoire au bout du temps réglementaire grâce à un but totalement inattendu de Michaël Cuisance. Sur son banc de touche, Jorge Sampaoli n’a pas cessé de tourner en rond et de faire les cent pas dans sa zone technique. Il faut dire que l’entraîneur de l'OM, enfermé comme un lion en cage depuis une semaine en raison de l’isolement sanitaire obligatoire, avait hâte de prendre ses fonctions et de donner un grand coup de pied dans la fourmilière après l’élimination honteuse en Coupe de France face au Canet-en-Roussillon dimanche soir (2-1). Son premier match a été plutôt une réussite, avec une révolution tactique et des encouragements incessants envers ses joueurs. Son attitude au bord du terrain a également été intéressante à suivre, comme souligné par Gilbert Brisbois sur RMC.

« Il n’y a pas grand-chose à retenir du match, Cuisance a marqué un but de la tête en fermant les yeux… Mais quelque part, il y a déjà un effet Sampaoli au bout d’un seul match à l’OM même si dans le jeu ce n’était pas vraiment extraordinaire. Tu sens que ce mec dégage vraiment un truc. Si tu fais une caméra isolée sur lui, tu la sors du contexte du football et tu la montre à quelqu’un, tu regardes ses mimiques et sa tête, tu te dis qu’il faut l’interner (rires) ! Rennes en revanche, il n’y a pas eu d’effet Pep (Genesio) » s’est amusé le présentateur de l’After Foot. Il faut dire que Jorge Sampaoli est un véritable personnage, et que son attitude sur le bord de la touche est assez fougueuse. Ce qu'il espère transmettre aux joueurs de l'OM sur la durée.