OM : Cuisance marque un but, Sampaoli veut l'acheter

Remplaçant malgré les absences de Rongier, Gueye ou encore Ntcham, Michaël Cuisance a donné la victoire à l’OM contre Rennes (1-0) pour la première de Jorge Sampaoli.

Au bout du temps réglementaire, Michaël Cuisance a délivré l’Olympique de Marseille d’une tête rageuse, sur un centre parfait de Luis Henrique. Le début d’une possible rédemption pour le milieu de terrain prêté par le Bayern Munich, peu utilisé par André Villas-Boas et Nasser Larguet avant la prise de fonctions de Jorge Sampaoli. Ce qui est certain, c’est que l’OM n’a pas encore eu la chance d’entrevoir ne serait-ce que 50 % du potentiel de celui qui a brillé en Bundesliga avant de poser ses valises à Marseille. Et tandis que Cuisance est prêté avec option d’achat, Jorge Sampaoli a très clairement pris position au sujet de l’avenir du Français à l’OM.

« Cuisance est un joueur qu'on avait étudié même avant de venir. Il a énormément de capacités. Aujourd'hui, il est bien entré, il a marqué et pour nous c'est un début. On a des échanges quotidiens, lui aussi réfléchit à la possibilité mais s'il y a moyen de trouver un compromis pour qu'il reste, oui, nous le souhaitons » s’est enflammé Jorge Sampaoli après le succès de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du Vélodrome contre le Stade Rennais. En attendant de connaître les intentions de son président Pablo Longoria, Michaël Cuisance a fait part de sa grande joie d’être enfin décisif pour l’OM.

Cuisance emballé par Jorge Sampaoli

Au micro de Canal +, le milieu du Bayern Munich a lui chanté les louanges de Jorge Sampaoli. « On a beaucoup de travail à faire avec le coach, avec le nouveau système qui va beaucoup nous aider. On va beaucoup plus attaquer et on va beaucoup plus marquer aussi. Ce qui va nous mettre beaucoup plus en confiance. C’est un coach que tout joueur rêve d’avoir. Il aime attaquer et il aime marquer. Il y a quoi de mieux dans le foot que ça. C’est comme ça qu’on se fait plaisir. Ce n’est pas un travail à court terme. Ça fait 3 jours qu’il travaille avec nous. Il a su nous remotiver et nous redonner l’envie » s’est réjoui Michaël Cuisance, qui postulera à une place de titulaire contre Brest samedi à 17 heures après cette entrée réussie face aux Rennais de Bruno Genesio.