OM : Sampaoli avoue avoir abusé au mercato

Dans : OM.

Par Nicolas Issner

Les arrivées de Sead Kolašinac et de Cédric Bakambu pourraient être les seules à enregistrer pour l’Olympique de Marseille lors de ce mercato d’hiver. En revanche, Jorge Sampaoli et Pablo Longoria n’excluent pas un ou deux départs supplémentaires.

A l'OM, l’expression « jamais 2 sans 3 » ne devrait pas être utilisée cet hiver. En effet, après les arrivées de Sead Kolašinac et de Cédric Bakambu, l’équipe semble au complet et les dirigeants phocéens ne devraient plus recruter malgré le fait qu’il reste une semaine de mercato. Ce sont les mots de Jorge Sampaoli en conférence de presse, lui qui avait annoncé vouloir 4 ou 5 nouveaux joueurs fin janvier. L'entraineur de l'OM reconnait avoir exagéré pour être entendu. « Les besoins du coach sont liés au fait que je doive survivre, je préfère exagérer plutôt qu'être court. Nous sommes dans un marché d'opportunités, je ne peux pas choisir quel joueur je veux, mais trouver un élément qui se rapproche le plus. On en a parlé, numériquement, c'est correct. Nous sommes couverts avec l'arrivée de Kolasinac et de Bakambu. Pour le reste on va voir comment évoluent le marché et l'effectif, il peut y avoir des départs » a déclaré le tacticien argentin.

Mandanda, Alvaro, Kamara sur la sellette ?

Surpris de voir son nom circuler lors de ce mercato hivernal, Alvaro Gonzalez🇪🇸 aimerait que l’OM et Jorge Sampaoli soient plus clairs sur leurs intentions.

Sa volonté à lui est limpide: il veut rester à Marseille, et retrouver du temps de jeu. (RMC) #TeamOM pic.twitter.com/3rGgEeLEbZ — Actu OM (@ActuOM__) January 4, 2022

L’OM, qui s’est déjà séparé de Jordan Amavi parti à Nice et de Dario Benedetto retourné à Boca Juniors, pourrait accumuler d’autres départs de son effectif. Le dossier le plus chaud à suivre sera celui de Steve Mandanda, relégué comme numéro 2 derrière Pau Lopez depuis le début de saison. L’OGC Nice suit de très près le dossier du joueur le plus capé de l’OM (600 matchs). Alvaro Gonzalez ne joue plus, lui non plus. Plus désiré en charnière par son entraîneur, il ne compte que 6 matchs de championnat cette saison et devrait quitter le navire très bientôt. Enfin, Boubacar Kamara cherche à être vendu par ses dirigeants cet hiver, au risque de partir gratuitement cet été à la fin de son contrat.