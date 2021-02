OM : Sampaoli à Marseille, Fred Hermel annonce le fiasco

Dans : OM.

Pour Fred Hermel, le choix de Jorge Sampaoli peut s'avérer dangereux pour l'Olympique de Marseille au vu du caractère de l'Argentin.

Quelques semaines après la démission d'André Villas-Boas, c'est donc Jorge Sampaoli qui a débarqué à Marseille pour y signer un contrat le liant au club phocéen jusqu'en 2023. Alors que le nom de Lucien Favre revenait avec insistance pendant quelques jours, c'est finalement un style bien différent qui a été choisi par Pablo Longoria. Si beaucoup ont accueilli la nouvelle avec impatience et enthousiasme, certains spécialistes mettent en garde les fans marseillais à propos de l'Argentin. Lors de l'émission l'After Foot, Fred Hermel n'a pas été tendre envers le désormais nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille.

« Vous allez l'adorer les marseillais, puis vous allez le détester quand il vous aura planté. Lors de son passage en Espagne, il a un pré-accord avec Grenade, Séville arrive, il déchire son accord avec Grenade car on lui offre un truc plus intéressant. La parole chez lui ça ne compte pas beaucoup. À Séville ça commence très bien, le début de saison est extraordinaire, sauf qu'au mois de janvier, il commence à discuter avec la sélection argentine, et les choses vont beaucoup moins bien. C'est un entraîneur du court terme, pas quelqu'un qui installe un projet, donc ça s'écroule rapidement. Il a une clause libératoire dans son contrat, donc son but est alors de se faire virer pour toucher ses indemnités de licenciement et que la sélection argentine n'ait pas à payer la clause libératoire » explique le spécialiste du football espagnol de RMC et de l'Equipe. Entre le tempérament de feu annoncé de Sampaoli et la ferveur connue à Marseille, Fred Hermel annonce rapidement des étincelles. L'avenir dira si le choix fait par Pablo Longoria, nouveau président de l'Olympique de Marseille, était le bon.