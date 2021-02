OM : Sampaoli à Marseille, Villas-Boas pose problème

Dans : OM.

Il ne fait désormais plus aucun doute sur le fait que Jorge Sampaoli est la grande priorité de l’Olympique de Marseille pour le poste d’entraîneur.

Actuellement en poste à l’Atlético Mineiro, le technicien argentin de 60 ans pourrait débarquer dans la cité phocéenne après la dernière journée du championnat brésilien, le 26 février. Via son représentant, Jorge Sampaoli a d’ores et déjà fait savoir qu’il était chaud pour relever le défi proposé par Pablo Longoria à l’Olympique de Marseille. En attendant, c’est Nasser Larguet qui assure l’intérim. Mais avant d’accueillir officiellement Jorge Sampaoli, Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt devront définitivement régler le cas d’André Villas-Boas, mis à pied il y a une semaine mais qui est toujours, à ce jour, un salarié de l’OM.

Le journal L'Equipe dévoile que pour l'instant, aucune date de rendez-vous n'a été fixée avec André Villas-Boas et ses conseillers. Le directeur sportif Pablo Longoria se sait particulièrement attendu dans ce dossier. En recrutant Jorge Sampaoli, il s'offrirait un coach charismatique, dont la venue provoque l'enthousiasme des Marseillais. Mais l'ex-sélectionneur du Chili ne correspond pas vraiment au profil du portrait-robot dressé par Pablo Longoria il y a quelques jours, à savoir celui d'un bâtisseur sur le long terme. Quoi qu'il en soit, l’Olympique de Marseille devra régler au plus vite la situation d’André Villas-Boas afin de ne pas se retrouver bloqué au moment où Jorge Sampaoli sera enfin disponible. Pour être complet, notons que Gianluca Di Marzio expliquait lundi soir que l’Olympique de Marseille tentait de rapatrier Jorge Sampaoli dès maintenant. Mais visiblement, l’Argentin est un homme de parole et terminera bien la saison avec l’Atlético Mineiro, ce qui laisse trois semaines à Marseille pour régler le départ de Villas-Boas…