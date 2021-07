OM : Saliba met le feu, Arsenal doit s'expliquer

Dans : OM.

L’arrivé de William Saliba à l’OM a encore étonné les supporters d’Arsenal, qui se demandent pourquoi le défenseur français débarque à Marseille cet été.

« J’attendais d’avoir ma chance, il m’a jugé sur deux matchs et demi, c’est le football ». En février dernier, William Saliba, alors de retour à Nice après avoir passé six mois sur le banc à Arsenal, expliquait son incompréhension devant l’attitude de Mikel Arteta, qui ne lui a selon lui pas laissé sa chance à Arsenal. De retour de prêt, l’ancien de Saint-Etienne a reçu la même réponse de la part des Gunners, qui l’ont cette fois-ci envoyé à l’OM. Sans option d’achat, preuve qu’Arsenal compte encore sur lui pour l’avenir. C’est ce qu’a tenu à faire savoir Edu, le directeur sportif du club londonien, qui a pris la parole pour réagir à l’incompréhension de certains de ses supporters, qui se demandaient quel était le but d’acheter un joueur 30 ME si c’est pour le prêter chaque année sans lui donner sa chance.

« Ensemble avec William, nous avons décidé qu’il serait bien pour sa progression d’avoir un autre prêt. William nous a rejoint à 18 ans, et il n’a toujours que 20 ans. Donc nous avons le temps de le développer. Il peut vraiment bénéficier de ce prêt à Marseille, qui est un bon club, pour continuer à progresser. Jouer une saison de plus régulièrement, en Ligue 1, sera bon pour lui. Nous allons bien sûr le suivre de près et nous lui souhaitons une belle année à Marseille », a déclaré le boss du mercato à Arsenal dans les colonnes de The Express. Le seul élément rassurant pour Saliba est en effet ce prêt sans option d’achat, qui prouve que, en cas de belle saison, Arsenal n’a pas du tout renoncé à miser sur son défenseur central qui avait explosé aux yeux de la Ligue 1 et de l’Euro avec l’AS Saint-Etienne.