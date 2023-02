OM : Malinovskyi et Moscou, l'étrange polémique

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi soir, l'OM a logiquement pris le meilleur sur Clermont (2-0) en Ligue 1. Ruslan Malinovskyi a encore eu du temps de jeu mais sa soirée aurait pu mieux se terminer...

L'OM a parfaitement bien terminé sa semaine en battant Clermont ce samedi en Ligue 1. Les Phocéens sont en pleine confiance après leur succès face au PSG en Coupe de France et ont également pu rattraper leur retard perdu sur les Franciliens après leur revers contre Nice. Tout va bien sur la Canebière donc, qui peut en plus de cela compter sur des nouvelles recrues plutôt séduisantes. Ruslan Malinovskyi en fait partie... Héros face au PSG, l'Ukrainien a encore eu du temps de jeu face à Clermont ce samedi. Il n'aura cependant pas pu faire la différence et pire, un coup franc mal tiré en a fait la risée des réseaux sociaux. Même sur BeIN Sports, on s'y est donné à coeur-joie. En effet, le commentateur de la chaine en version anglaise s'est moqué de l'Ukrainien mais a un peu dépassé les bornes.

Malinovskyi n'a pas du tout aimé...

2 points for me, 3 points for the team ✅#TeamOM pic.twitter.com/Imv6KPlNMC — Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) February 11, 2023

Ce commentateur blagueur a notamment indiqué après la tentative ratée de l'ancien Bergamote : « Le ballon est presque arrivé à Moscou, il ressemblait à un Spoutnik ». De quoi très vite faire parler et revenir aux oreilles du principal intéressé, qui a répondu sur Twitter : « Quoi de neuf Phil Schoen et Bein Sports USA ? ». Même la compagne de Ruslan Malinovskyi a ouvertement critiqué l'attitude du journaliste via son compte Instagram : « WTF ?? Russe ?? Ces personnes incompétentes ne devraient pas faire de commentaires sur de tels matches... Une honte », le tout accompagné d'un emoji de dégoût. A noter que cette polémique n'a pas empêché Malinovskyi d'avoir de la dérision sur son coup franc raté, lui qui a publié sur ses réseaux sociaux une photo avec le Stade Vélodrome et des poteaux de rugby, complétée de la légende : « 2 points for me, 3 points for the team » (Deux points pour moi, trois pour l'équipe), la transformation d'un essai au rugby valant 2 points...