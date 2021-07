Officiel : Saliba est la 8e recrue de l’OM

Dans : OM.

L’Olympique de Marseille ne s’arrête pas cet été ! Après Gerson, Konrad, Ünder, Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et Balerdi, le club provençal a annoncé le recrutement de William Saliba ce jeudi soir. Le joueur formé à Saint-Etienne arrive en provenance d’Arsenal sous la forme d'un prêt, et complète une défense qui est désormais complètement bouclée en ce qui concerne son axe central. William Saliba n’a jamais joué en match officiel avec Arsenal, et a été prêté à Saint-Etienne puis à Nice la saison dernière. Il débarque donc à l'OM pour faire décoller sa carrière dans un grand club de L1.