OM : Saliba et Marseille, Arsenal ricane

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison énorme à l’OM en 2021-2022, William Saliba a peu de chances de revenir à Marseille malgré l’intérêt de Pablo Longoria.

Prêté sans option d’achat par Arsenal à l'Olympique de Marseille, William Saliba a réalisé une saison exceptionnelle sous les ordres de Jorge Sampaoli. Titulaire indiscutable en défense centrale, le défenseur formé à l’ASSE a profité de sa belle saison marseillaise pour accrocher le wagon de l’Equipe de France. De retour de prêt à Arsenal cet été, William Saliba n’était pas contre un retour à l’OM. Mais son avenir semble bel et bien s’écrire chez les Gunners, après avoir été élu Man of the Match contre Crystal Palace vendredi lors de la première journée de Premier League. Interrogé au sujet de William Saliba en conférence de presse, l’entraîneur londonien Mikel Arteta a confirmé que le plan d’Arsenal était de conserver l’international tricolore, bien qu’il est urgent pour Arsenal de prolonger le joueur, en fin de contrat dans deux ans.

Arsenal ferme encore la porte à l'OM

« C'est un garçon déterminé, concentré et humble. Il veut s'impliquer et être coaché. La première impression que nous avons eue de lui (après son retour de prêt, ndlr) était vraiment positive. Son langage corporel, sa présence, la confiance avec laquelle il agit, on sent une vraie maturité. Nous allons aborder ces questions comme nous le faisons toujours, le conseil d'administration et Edu vont préparer tous les scénarios auxquels nous serons confrontés. Nous voulons que tous les joueurs soient valorisés, mais ce n'est que le début de la saison » a lancé Mikel Arteta, douchant une fois de plus les espoirs de l’Olympique de Marseille, dont le président Pablo Longoria a longtemps espéré un retour de William Saliba. Le club phocéen cherche encore un défenseur central d’ici le 31 août mais à priori, il n’y aura pas de fracassant come-back pour Saliba.