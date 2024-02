Stupeur, l’OM dit oui à la Super League

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’Olympique de Marseille est très intéressé à l’idée d’intégrer un potentiel projet de Super League et c’est Joan Laporta, président du Barça et membre fondateur de la compétition, qui l’affirme.

Il y a quelques semaines, la Cour européenne a rendu une décision juridique favorable à la Super League. L’UEFA n’a pas le monopole des compétitions européennes et ne peut pas s’opposer à la création d’une nouvelle compétition, ni sanctionner ceux qui souhaiteraient y participer. Cela étant, le projet de Super League peine à décoller pour le moment. Mais ce n’est qu’une question de temps selon Joan Laporta, président du Barça qui fait partie avec le Real Madrid des clubs fondateurs. Interrogé à ce sujet au micro de RAC 1, le patron du Barça a d'ailleurs fait une révélation particulièrement intéressante en ce qui concerne les clubs français susceptibles de participer à la Super League.

Si le PSG s’est officiellement positionné contre cette compétition par la voix de son président Nasser Al-Khelaïfi, l’Olympique de Marseille serait partant si l’on croit mot pour mot Joan Laporta. « La Super League pourrait exister à partir de la saison qui vient, ou en 2025-26. Outre le Barça et Madrid, il y a les Italiens : l’Inter, Milan, Naples et la Roma. Il y a aussi des équipes françaises comme l’Olympique de Marseille, et les trois équipes portugaises, Sporting, Benfica et Porto, qui aimeraient bien venir. Il y a aussi les équipes néerlandaises (Ajax, Feyenoord et PSV) et les équipes belges de Bruges et d’Anderlecht. Il serait préférable d’avoir une compétition à 16 équipes » a fait savoir Joan Laporta, lâchant une petite bombe en dévoilant que l’OM de Pablo Longoria est donc favorable à cette compétition et tout cela à l’heure où le club olympien espère revenir dans le top 4 de la Ligue 1 pour se qualifier en Ligue des Champions.