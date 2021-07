OM : Saliba et Luan Peres font une première victime

Dans : OM.

En feu durant ce mercato estival, Pablo Longoria ne va pas faire que des heureux à l’Olympique de Marseille.

Au cours des dernières heures, le président de l’OM a officialisé quatre recrues : Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi et Cengiz Ünder. Dans les prochains jours, quatre autres joueurs pourraient suivre avec Pau Lopez, Mattéo Guendouzi, Luan Peres et William Saliba. Le défenseur central brésilien du FC Santos et l’international espoirs français d’Arsenal vont venir renforcer une arrière garde de plus en plus compétitive après l’achat définitif de Leonardo Balerdi en provenance du Borussia Dortmund pour 8 ME. Et selon les informations du compte @Cf63Newsblog, le jeune Lucas Perrin, formé à l’OM et sous contrat jusqu’en juin 2024, risque d’être l’une des grandes victimes de ce mercato extrêmement ambitieux.

« Le Clermont Foot serait sur le point d’engager sa première recru du mercato. Lucas Perrin, défenseur central de L’Olympique de Marseille sous un prêt avec Option d’achat. Valeur Transfermarkt (1,80 ME) » a publié le compte spécialisé dans l’actualité du Clermont Foot, qui évoluera en Ligue 1 la saison prochaine et qui pourrait réaliser une belle opération en récupérant Lucas Perrin, qui totalise quelques apparitions avec Marseille en Ligue 1 et en Europa League. Titulaire dimanche après-midi lors du match amical entre l’OM et Martigues (3-0), il pourrait être convaincu par ce prêt avec option d’achat à Clermont afin de ne pas freiner sa progression. Il faut dire que malgré l’utilisation fréquente d’une défense à trois axiaux par Jorge Sampaoli, son temps de jeu à Marseille la saison prochaine risque d’être limité. Pour l’heure, Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car ne sont pas partis et dans ce secteur de jeu, l’Argentin pourrait compter Luan Peres, William Saliba, Alvaro Gonzalez et Leonardo Balerdi. De quoi logiquement faire peur à un minot de 21 ans en quête de temps de jeu pour développer son potentiel…