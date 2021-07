OM : Longoria perd ce bras de fer pour Saliba

Dans : OM.

Le dossier n’est pas encore officiellement ficelé mais William Saliba est proche de rejoindre l’OM au mercato estival.

Samedi soir, le journal L’Equipe dévoilait qu’un accord avait été trouvé entre Marseille et Arsenal pour le prêt avec option d’achat de William Saliba. Très rapidement, de nombreux médias anglais ont confirmé l’existence d’un accord entre les deux clubs, tout en démentant la présence d’une option d’achat dans le deal. Ancien journaliste pour Téléfoot, Fabrice Hawkins a apporté quelques précisions sur le prêt de William Saliba à Marseille. Si la venue de l’ancien défenseur de l’ASSE en Provence ne fait plus aucun doute, il semblerait qu’il n’y aura donc pas d’option d’achat, même si Pablo Longoria a tenté un très gros coup comme le dévoile l’insider sur son compte Twitter.

« William Saliba devrait s’engager à l’OM sans option d’achat. Marseille voulait inclure une option d’achat entre 15 et 20 millions d’euros mais Arsenal a refusé. Plusieurs clubs essayent de doubler L’OM dans la dernière ligne droite » explique le journaliste, pour qui l’Olympique de Marseille était prêt à inclure une option d’achat supérieure à 15 ME dans le prêt de William Saliba. Il n’en sera finalement rien, Arsenal n’ayant pas l’intention de perdre définitivement son défenseur, recruté pour 30 ME en provenance de Saint-Etienne il y a deux ans. Pour le président marseillais Pablo Longoria, l’essentiel est maintenant de boucler ce prêt avant de se faire griller par la concurrence. Car en toute logique, de nombreux clubs européens sont intéressés par la perspective de récupérer un joueur si prometteur. C’est notamment le cas de Nice, qui après avoir recruté Jean-Clair Todibo, voulait se faire prêter William Saliba une deuxième année de suite. Mais l’absence de coupe d’Europe sur la Côte d’Azur a grandement influencé le choix de Saliba de signer à Marseille plutôt qu’à Nice.