OM : Sacrifié pour la bonne cause, Kamara n'est pas chaud du tout

Boubacar Kamara fait partie des joueurs à forte valeur marchande qui peuvent sauver l’OM en cas de gros transfert cet été.

Le club marseillais avait rencontré beaucoup de difficultés quand il avait fallu lui faire signer son premier contrat professionnel. Mais personne aujourd’hui en Provence ne doit regretter d’avoir fait des efforts en ce sens. Boubacar Kamara fait partie des joueurs les plus solides de l’effectif, utilisé avec réussite au poste de milieu défensif, même s’il se voit comme un vrai défenseur central. L’international espoir français fait rêver de nombreux clubs européens avec sa marge de progression, son sérieux et ses performances. A commencer par des clubs anglais comme Manchester United, City, Arsenal et Chelsea. Forcément, de quoi faire saliver les dirigeants marseillais qui savent qu’un joueur comme Kamara peut rapporter 30 ME au bas mot.

Mais selon Foot Mercato, le défenseur a déjà son réglé son avenir personnel. Son but est de rester à Marseille cet été, et ce pour deux raisons principalement. Tout d’abord, car il a envie de disputer la Ligue des Champions avec son club de coeur, et que l’OM est très bien parti pour y parvenir. Ensuite car il estime que reste une saison au sein du club phocéen peut lui permettre de continuer à progresser et prendre confiance, et pourquoi pas aller chercher une place en équipe de France s’il enchaine les bonnes performances au niveau européen. On sait en effet que Didier Deschamps regarde bien plus la Ligue des Champions que la Ligue 1 pour faire ses choix, notamment en vue des grandes compétitions comme l’Euro 2021. Reste à savoir quelle sera véritablement la position de Boubacar Kamara si jamais l’OM accepte une grosse offre en provenance d’un cador de Premier League par exemple.