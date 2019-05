OM : Sa priorité hors de portée, Marseille cherche son gardien en Suisse

Dans : OM, Mercato.

Toujours considéré comme un cadre à l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda n’est plus le « Fenomeno » d’il y a quelques années.

Cette saison, le gardien de 34 ans est nettement moins décisif. A tel point que les supporters n’hésitent plus à le critiquer après chaque contre-performance. Et apparemment, le club phocéen est en partie d’accord avec son public. Depuis cet hiver, on sait que l’OM cherche un portier pour la saison prochaine. Le pensionnaire du Vélodrome a notamment tenté sa chance avec l’ancien Marseillais Edouard Mendy, très en vue au Stade de Reims. Mais on imagine que sa récente prolongation jusqu’en 2022 a changé la donne.

Du coup, les recruteurs olympiens vont voir ailleurs, plus précisément en Suisse où évolue Jonas Omlin (25 ans). Selon les informations d’Euro United, l’OM supervise les matchs du gardien du FC Bâle, deuxième de son championnat. Rien de concret pour le moment puisque la source n’évoque aucune discussion. Mais une chose est sûre, c’est que Steve Mandanda peut s’inquiéter pour son statut de numéro 1, voire son avenir à Marseille.