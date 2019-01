OM : Rudi Garcia voulait une mise au vert, les joueurs disent non

Dans : OM, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille tentera de se relancer à l'occasion du match en retard que l'OM jouera mercredi soir à Geoffroy-Guichard face à une formation stéphanoise qui carbure actuellement à plein régime. Et pour préparer ce rendez-vous devenu clairement décisif, puisque le club phocéen est désormais 9e de Ligue 1, Rudi Garcia avait envisagé plusieurs hypothèses de travail. Soit ses joueurs s'imposaient face à l'AS Monaco, et ils pourraient alors rentrer chez eux et éviter une mise au vert immédiate, soit ils ne s'imposaient pas et dès dimanche soir ils dormiraient à la Commanderie.

Dans un premier temps, et après le score de parité face à Monaco, Rudi Garcia a donc prévenu son équipe qu'elle pouvait oublier un retour à la maison. Mais selon L'Equipe, finalement la situation a été inversée. « Après avoir annoncé aux joueurs qu'ils dormiraient à la Commanderie, comme cela était prévu en cas de défaite, Garcia, convaincu par des cadres réticents et le visage montré par son équipe, a annulé cette mise au vert », précise le quotidien sportif. Une décision qui va évidemment donner du grain à moudre aux supporters de l'Olympique de Marseille, lesquels estiment que le technicien phocéen n'est pas assez dur avec ses joueurs et n'a pas les reins assez solides pour entraîner l'OM.