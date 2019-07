OM : Eyraud impressionne Djellit avec ce coup de maître

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

A moins d’un improbable retournement de situation, Lucas Ocampos va devenir dans les prochaines heures un joueur du FC Séville. En effet, l’Argentin a fait l’objet d’une offre d’environ 15 ME hors bonus que l’Olympique de Marseille a décidé d’accepter selon les informations de L’Equipe. Avec le départ de Lucas Ocampos, c’est l’un des meilleurs joueurs de la saison dernière que le club phocéen va perdre. Mais pour Nabil Djellit, cela n'est pas dramatique, tant l’Argentin est un joueur surcoté à ses yeux.

C’est précisément pour cela que le journaliste de France Football estime que Jacques-Henri Eyraud a très bien vendu son joueur, en fin de contrat dans un an. « Bien vendu. C'est un joueur moyen dont la principale qualité est de bloquer son couloir. Il est surcoté mais dispose d'un CV XXL (Monaco, Milan, OM etc...). Il profite des bons réseaux et du mythe du joueur sud-américain. A 5 M€ je l'aurais vendu... » a expliqué le spécialiste du mercato pour FF, qui estime donc que Jacques-Henri Eyraud a parfaitement négocié la vente de Lucas Ocampos. Maintenant, il sera demandé au président olympien d'être aussi bien inspiré au moment de boucler des arrivées...