OM : Rongier transféré, un inattendu coup de pouce en interne

Le feuilleton Valentin Rongier va animer la dernière ligne droite du mercato estival de l’Olympique de Marseille.

Samedi, à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1, Valentin Rongier a possiblement disputé son dernier match sous le maillot des Canaris. Face à sa potentielle future équipe, puisque l’OM s’active pour boucler la venue du milieu relayeur avant le 2 septembre prochain. Le joueur de 24 ans veut clairement rejoindre le club phocéen pour poursuivre sa progression en France, après avoir refusé une offre du FC Porto. Il l’a d’ailleurs fait savoir samedi, en zone mixte après le nul entre le FCN et l’OM (0-0) : « Rejoindre Marseille ? Oui, pourquoi pas, c’est un grand club ». Sauf que pour remplir cet objectif-là, les deux clubs doivent encore trouver un accord.

Selon RMC, celui-ci pourrait intervenir incessamment sous peu, sur la base d’un prêt avec une option d’achat automatique de 13 millions d’euros. Guidé par Zubizarreta, Jacques-Henri Eyraud va désormais faire tout son possible pour convaincre Waldemar Kita, qui réclamait un transfert de 25 ME pour son capitaine. Mais le président nantais pourrait se montrer conciliant. Les suiveurs du FCN l’espèrent en tout cas. « Au sein du club nantais, plusieurs salariés espèrent une issue favorable pour Rongier, élément exemplaire et apprécié de Nantes depuis 18 ans », détaille la radio, qui avoue donc que les Canaris acceptent de perdre leur plus belle plume à deux semaines de la fin du mercato. Pas sûr que Christian Gourcuff soit du même avis...