OM ‍: Rongier ou Guendouzi, Longoria va couper une tête

Par Eric Bethsy

Actif dans le sens des arrivées, l’Olympique de Marseille veut aussi conclure des ventes sur le marché des transferts. Le président Pablo Longoria finalise le départ de Cengiz Ünder en Turquie. Et attend une opportunité pour la sortie d’un milieu de terrain.

Il faudra évidemment attendre la fin du mercato pour juger le travail de Pablo Longoria. Mais à ce stade, on peut dire que le président de l’Olympique de Marseille a frappé fort. Le troisième de Ligue 1 devra passer par des tours préliminaires, et n’est donc pas certain de disputer la phase de groupes de la Ligue des Champions. Mais cet obstacle n’a pas affecté les ambitions du président marseillais.

L'OM veut aussi vendre

Le dirigeant et son directeur du football Javier Ribalta ont déjà effectué un recrutement de qualité avec les signatures de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr. Et ce n’est pas terminé puisque l’Olympique de Marseille attend trois ou quatre arrivées supplémentaires, sans pour autant négliger les départs. L’Olympique de Marseille a en effet prévu d’autres sorties. On sait que le club phocéen négocie le transfert de l’ailier Cengiz Ünder avec Fenerbahçe.

Mais il en faudra plus pour rééquilibrer les comptes. La vente d’un milieu de terrain fait partie des plans de la direction, affirme le journal L’Equipe, qui constate un embouteillage dans ce secteur de jeu. Aux côtés de Geoffrey Kondogbia, une seule place sera disponible dans l’entrejeu du coach Marcelino. L’international français Jordan Veretout représente un candidat crédible et ne devrait pas être sacrifié. Pas plus que Pape Gueye, qui a tapé dans l’œil de l’entraîneur espagnol, et dont la suspension pour quatre mois va forcément refroidir ses éventuels courtisans.

Si l’on considère que l’international marocain Azzedine Ounahi peut évoluer plus haut sur le terrain, l’Olympique de Marseille pourrait bien trancher entre Valentin Rongier et Mattéo Guendouzi, l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif que Pablo Longoria tentait déjà de vendre l’hiver dernier. Encore faudrait-il que l’ancien joueur d’Arsenal accepte de partir, lui qui a dû retrouver le sourire après le départ du coach Igor Tudor.