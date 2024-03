OM ‍: Rongier et Mbemba vendus à la Lazio, Tudor frappe fort

Dans : OM.

Par Claude Dautel

A peine nommé sur le banc de la Lazio, Igor Tudor a déjà des idées pour renforcer le club romain. L'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille pense notamment à deux joueurs de l'OM.

La Lazio Rome a officialisé lundi la signature d'Igor Tudor comme entraîneur, le technicien croate remplaçant à ce poste Maurizio Sarri, démissionnaire après une série de mauvais résultats. Tudor est désormais bien connu en France, puisqu'il a occupé le même poste pendant une seule saison à l'Olympique de Marseille, quittant ses fonctions en fin de saison passée à la grande déception des supporters de l'OM. Même si son passage en Ligue 1 avait commencé par les huées du Vélodrome à l'été 2022, Igor Tudor avait réussi à renverser la tendance. Dorénavant à la Lazio, où il a retrouvé Mattéo Guendouzi, l'entraîneur de 45 ans va d'abord tenter de ramener son équipe vers une place européenne, le club de la capitale italienne étant actuellement neuvième de Serie A. Mais l'ancien coach de Marseille travaille aussi sur le prochain mercato et c'est là que les noms de Valentin Rongier et Chancel Mbemba sont évoqués.

⚪🔵 MERCATO #TeamOM

Selon la Gazzetta dello Sport de ce mercredi 20/03, Igor TUDOR, ex-OM et fraîchement nommé à la Lazio, aurait sur ses tablettes Valentin #RONGIER et Chancel #MBEMBA.

🤔 Qu'en pensez-vous ?

Rejoindront-ils M.GUENDOUZI ? pic.twitter.com/aDbDOj0R3V — 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗥𝘂𝗶𝘇 (@alexandreruiz) March 20, 2024

La Gazzetta dello Sport révèle qu'Igor Tudor a demandé à ses dirigeants de travailler sur la possibilité de faire signer Valentin Rongier et Chancel Mbemba, sachant que le premier a encore deux ans de contrat avec l'Olympique de Marseille, tandis que le défenseur international congolais sera libre dans une saison. Si la situation de Rongier laisse un peu de temps à Pablo Longoria pour parler de l'avenir, celle de Mbemba est nettement plus préoccupante. Car le défenseur de 29 ans, qui est une vraie satisfaction à l'OM, n'a toujours pas prolongé et soit il partira cet été contre un chèque, soit il sera libre dans un an.

Une situation que le président de l'Olympique de Marseille n'apprécie évidemment pas concernant un joueur valorisé à 15 millions d'euros. Un an après Mattéo Guendouzi, la légion marseillaise pourrait donc s'agrandir à La lazio, et Igor Tudor y sera pour beaucoup. Mais cette fois, il n'est pas certain que les supporters marseillais le remercieront, Rongier et Mbemba étant deux cadres des différents entraîneurs qui se sont succédés cette saison à l'OM.