OM ‍: Rongier et Guendouzi virés, Longoria va frapper

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Avec l’arrivée imminente de Geoffrey Kondogbia, certains milieux de terrain pourraient quitter l’Olympique de Marseille cet été. C’est notamment le cas du vice-capitaine Valentin Rongier et de Mattéo Guendouzi, qui ne seront pas retenus en cas d’offres satisfaisantes.

L’Olympique de Marseille tient sa première recrue estivale. Dans les prochaines heures, le pensionnaire du Vélodrome devrait officialiser la signature de Geoffrey Kondogbia. Un accord a été trouvé avec l’Atlético Madrid pour un transfert à environ sept millions d’euros hors bonus. Il s’agira d’un investissement important pour le club phocéen, surtout si l’on prend en compte les revenus de l’ancien Monégasque qui percevra entre 500 000 et 600 000 euros par mois. A ce niveau de rémunération, Geoffrey Kondogbia fera partie des Marseillais les mieux payés.

Autant dire que l’Olympique de Marseille ne réalise pas tant d’efforts pour l’installer sur le banc des remplaçants. D’autant que l'international centrafricain connaît bien le nouvel entraîneur Marcelino qu’il avait côtoyé au FC Valence entre 2017 et 2019. L’Espagnol compte justement l’utiliser dans son habituel 4-4-2 aux côtés de Jordan Veretout. Les autres milieux sont donc prévenus. De retour de prêt en provenance du FC Séville, Pape Gueye sera de nouveau poussé vers la sortie. Quant à Mattéo Guendouzi et Valentin Rongier, un départ est également envisagé.

Rongier n'est plus intouchable

L’international tricolore, longtemps annoncé partant, avait publiquement envisagé de rester en fonction des préférences du nouveau coach. Mais selon L’Equipe, le président Pablo Longoria compte toujours le vendre et attend que West Ham se manifeste après le probable départ de Declan Rice à Arsenal. L’Angleterre représente aussi une des possibles destinations de Valentin Rongier, qui ne sera pas retenu en cas d’offre intéressante, et qui ne ferme pas la porte à un transfert. Le vice-capitaine et ancien cadre d’Igor Tudor est bien la preuve que les cartes sont totalement redistribuées après la démission du Croate.