OM : Rongier est cash, Neymar et Payet écrasent la Ligue 1

Dans : OM.

Excellent avec l’OM depuis le début de la saison, Valentin Rongier s’est parfaitement intégré à son nouveau club depuis son transfert en provenance de Nantes.

Au sein du club phocéen, le milieu de terrain marseillais côtoie certains des meilleurs joueurs de Ligue 1. Florian Thauvin bien-sûr, mais également Dimitri Payet, l’homme fort de l’Olympique de Marseille cette saison. Interrogé sur Instagram sur les meilleurs joueurs du championnat cette saison, Valentin Rongier a cité son coéquipier de Marseille sans hésitation. Mais l’ancien capitaine du FC Nantes est objectif et n’oublie pas de citer Neymar et Marco Verratti.

« Franchement, je pense qu’il n’y a pas trop de débat. Je pense que tout le monde est d’accord pour dire que Neymar fait partie actuellement, peut-être, des trois meilleurs joueurs du monde. Tous les supporters marseillais vont dire "comment tu peux dire ça, c’est un Parisien". Il faut être lucide, il est très fort. Verratti dans son style, il est pas mal, Payet aussi c’est quelque chose » a indiqué Valentin Rongier, également interrogé au cours de ce live sur son avenir et plus précisément sur les championnats qui le faisaient rêver. « Le championnat espagnol parce que c’est un style de jeu qui peut me correspondre et aussi la Premier League. C’est vraiment autre chose, et c’est bien de découvrir un autre style de championnat ». Reste que pour l’heure, Valentin Rongier est à Marseille et à moins d’une grosse surprise, il ne devrait pas bouger lors du prochain mercato, un an après son arrivée en provenance du FC Nantes contre 15 ME.