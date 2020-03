OM : Rongier vendu au mercato, même pas en rêve

Dans : OM.

Sous la menace du fair-play financier, l’Olympique de Marseille va impérativement devoir vendre l’été prochain afin de boucher une partie de son déficit.

Dans l’esprit des dirigeants olympiens et de Jacques-Henri Eyraud en tête, il va donc falloir vendre au minimum deux joueurs. Les noms de Morgan Sanson, de Boubacar Kamara ou encore de Duje Caleta-Car sont régulièrement évoqués. Au vu de sa belle saison en Provence, Valentin Rongier pourrait également être concerné. Mais dans une interview accordée à BeInSports, l’ancien capitaine du FC Nantes a indiqué qu’il n’envisageait pas un instant un départ. Et pour cause, son obsession est de disputer la Ligue des Champions dans l’enceinte du Stade Vélodrome la saison prochaine.

« Jouer la Ligue des Champions, c’est un objectif, je ne vais pas faire de langue de bois. On sera tous très déçus si on n’arrive pas à l’atteindre. La C1, c’est quelque chose que je ne connais pas, que je regarde à la télévision depuis que je suis tout petit. Même devant la télé, la musique fait vibrer. C’est un aboutissement pour un joueur de connaître cette compétition européenne qui, selon moi, est la plus belle compétition à jouer. J’ai envie de connaître ça, encore plus à l’Olympique de Marseille quand on voit les affluences et le soutien que l’on a en Ligue 1. Je pense que ça peut vraiment être exceptionnel la Ligue des Champions au Vélodrome. Le public olympien le mérite pour tout ce qu’il donne » a indiqué Valentin Rongier, acheté 15 ME par l’Olympique de Marseille au début du mois de septembre et qui n’a pas déçu les supporters et les dirigeants phocéens depuis le début de la saison, bien qu’il traverse une période plus délicate depuis le début de l’année 2020.