OM ‍: Roberto De Zerbi signe, la fin des menaces exigée ‍!

Par Guillaume Conte

L'OM a officialisé son accord avec Roberto De Zerbi, qui prendra les commandes de l'équipe marseillais à la reprise. Cette volonté de construire sur le long terme fait beaucoup réagir.

La vidéo et la présentation officielle ne sont pas encore planifiées, mais l’Olympique de Marseille a annoncé avoir trouvé un accord de principe pour faire de Roberto De Zerbi son entraineur pour les trois prochaines saisons. Un coup qui est assez unanimement reconnu comme très inspiré, alors que l’OM ne disputera pas de Coupe d’Europe et possède un budget mercato encore aléatoire vue l’actualité chargée du club. Faire venir un technicien réputé en Premier League force l’admiration et enthousiasme globalement les supporters qui se prennent à rêver d’une euphorie similaire à celle apportée par Marcelo Bielsa, venu à Marseille avec sa philosophie de jeu et qui avait fait se lever les foules.

Les menaces pour un match perdu, ça doit cesser

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 24, 2024

L’entraineur italien possède un parcours atypique avec Sassuolo, Donetsk et Brighton, avec des résultats obtenus, du jeu parfois révolutionnaire comme les changements de poste des joueurs selon les phases, mais aucun titre majeur. Et forcément, comme toute arrivée, il peut déjà y avoir des critiques sur sa capacité à gérer le microcosme marseillais, à gérer la pression et le vestiaire, et aussi un Vélodrome qui avait même eu la peau d’Igor Tudor, très mal accueilli et qui ne s’en était jamais remis des sifflets reçus pour un match de préparation où sa démission était exigée par les supporters. L’exemple du départ du Croate est encore dans toutes les mémoires, et cela s’est vu dans la nuit de lundi à mardi, dans la foulée de l’annonce de la future arrivée de Roberto De Zerbi.

A ceux qui feraient la fine bouche ou s’amuseraient à chercher des poux à l’entraineur italien, cette attitude ne sera plus tolérée. De nombreux messages demandent de l’indulgence si jamais RDZ n’est pas premier au bout de 5 journées de Ligue 1, alors que l’entraîneur vient pour construire un projet sur plusieurs années. « J’espère qu’il n’aura pas droit à une bronca pour un match de préparation perdue », « les supporters vont tout gâcher en le sifflant pour une défaite à Reims », « Que les Winners restent à leur place et tout se passera bien », « il faut le laisser tranquille, lui et la direction et les laisser travailler plus d’un an », « le premier qui le critique au premier match raté en Ligue 1 est un abruti », ont lancé les supporters de l’OM, qui veulent que De Zerbi pose ses valises sans se prendre une volée de bois vert dans la tête au premier résultat négatif.