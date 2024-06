OM ‍: Roberto De Zerbi repart en Italie sans signer ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Passé à Marseille pendant 24 heures, Roberto De Zerbi n'a pas signé son contrat d'entraineur de l'OM. Un déroulement qui étonne même si le club olympien se veut rassurant.

Voilà désormais deux semaines que Roberto De Zerbi est annoncé à l’Olympique de Marseille. L’entraineur italien apparaissait tout d’abord comme un plan B quand Sergio Conceicao était courtisé par Pablo Longoria, mais le fait que l’entraineur italien soit réceptif a bouleversé la donné. L’OM s’est mis d’accord avec lui puis avec Brighton, et les choses sont très bien parties depuis le 13 juin dernier. Les signaux positifs se sont multipliés et la venue de Roberto De Zerbi à Marseille ce mercredi a scellé cette tendance très forte.

L'OM assure que tout va bien

L’ancien coach de Brighton s’est posé dans la cité phocéenne et a ainsi pu visiter les installations en compagnie d’une partie de son staff, discuter avec Pablo Longoria et mettre en place des premières mesures. La date de la reprise est fixée et légèrement repoussée, la création de cellules pour être plus complet a aussi été actée, tout comme les grandes lignes du mercato. Il ne fait aucun doute que la patte de l’entraineur italien est derrière les choix des premières cibles, et que Longoria a reçu le feu vert pour attaquer pied au plancher quelques dossiers.

Mais en attendant, ce jeudi soir, RDZ a pris la direction de l’Italie pour prendre quelques jours pour lui, affirme L’Equipe. Il est reparti de l’OM sans avoir signé son contrat, confirme de son côté La Provence, qui précise donc que, même s’il n’y a pas d’annonce, il n’y a surtout pas de prise en mains officielle de l’équipe. Un déroulement des opérations qui a tout de même de quoi étonner car en général, quand un entraineur ou un joueur arrive à Marseille, c’est pour y signer son contrat et être tranquille à ce niveau, avant d’éventuellement repartir.

Néanmoins, La Provence s’est vu confier par la direction olympienne que « tout est ok, la signature est pour très bientôt ». Des propos rassurants même si la façon de faire peut surprendre. Il reste à savoir si tout est une question de timing par rapport à la date de bouclage des comptes le 30 juin, ou s’il reste des points de désaccords contractuels, notamment à propos de sa flopée d’adjoints qui prennent de la place. Mais si cela n’inquiète pas l’OM, pour le moment, Roberto De Zerbi n’est pas l’entraîneur de Marseille, même si tout le club fait déjà comme si.