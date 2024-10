OM ‍: Riolo alimente la thèse du complot contre Benatia

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Pour ses déclarations à la mi-temps et après l’Olympico (victoire 2-3 à Lyon), Medhi Benatia a écopé d’une suspension ferme de trois matchs, plus trois rencontres avec sursis. Une mesure trop sévère pour Daniel Riolo qui défend l’Olympique de Marseille et son conseiller sportif.

Medhi Benatia n’est évidemment pas le premier dirigeant à s’en prendre au corps arbitral dans les couloirs d’un stade, ou à travers ses déclarations. Mais suite à ses propos tenus à la mi-temps du choc face à l’Olympique Lyonnais, puis après la rencontre au micro de DAZN, le conseiller sportif de l’Olympique de Marseille a pris cher. La commission de discipline lui a infligé une suspension ferme de trois matchs, plus trois autres matchs avec sursis.

😳 | Ça a chauffé à la mi-temps dans les couloirs du Groupama Stadium. 🗣👀 #OLOM pic.twitter.com/KOrZRWWHiI — DAZN France (@DAZN_FR) September 22, 2024

« En profond désaccord avec cette décision », le club phocéen estime que Medhi Benatia subit un traitement particulier dans la mesure où l’ancien défenseur central « ne s’est rendu coupable ni d’insulte, ni de menace vis-à-vis du corps arbitral ». Mais la commission de discipline campe sur ses positions et « considère que les propos tenus par Monsieur Benatia, sont d’une part, à la mi-temps du match, déplacés, et, en fin de match, blessants ». Les explications de l’instance n’ont pas suffi pour calmer les Marseillais. Ni pour convaincre Daniel Riolo de la pertinence de la sanction.

Comme l'OM, Riolo ne comprend pas

En effet, le journaliste de RMC ne comprend pas la sévérité de la mesure prononcée. « En aucun cas cela ne mérite autant, a réagi le membre de l’After. Il faut déjà avoir un casier quand tu te présentes devant la commission, mais Benatia vient juste d'arriver dans notre championnat. Je ne crois pas à la théorie du manque de respect (envers l'arbitre, ndlr), mais moi, j'aurais mis un match, pas plus. Trois matchs fermes et trois matchs avec sursis, c'est trop. » Les prochaines sanctions contres des coachs ou dirigeants seront donc attentivement observées.