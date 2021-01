OM : Révélations sur le clash Payet-Thauvin, c'est violent

Dans : OM.

Alors que l’Olympique de Marseille traverse une grosse crise de résultats, la guerre entre Dimitri Payet et Florian Thauvin ne va pas arranger les choses…

Depuis 2015, les deux internationaux français ne s’apprécient guère. Au-delà de cette affaire de l’insulte du champion du monde envers son coéquipier sur la pelouse de Rennes, les griefs entre les deux leaders techniques de l’OM sont nombreux. Entre le brassard de capitaine, que Thauvin a récupéré derrière Mandanda, les penalties, que les deux hommes se partagent, et la question du salaire, Thauvin estimant qu’il aurait mérité le plus gros chèque du club depuis longtemps, les embrouilles sont multiples… Mais ces derniers jours, la bataille d’égo s’est transformée en guerre. Puisque Payet et Thauvin ont eu une grosse altercation dimanche dernier à la Commanderie. Dans la foulée du discours piquant de Jacques-Henri Eyraud, au lendemain de la défaite contre Nîmes (1-2), les Phocéens se sont dit leurs quatre vérités en face.

Payet en tête, le numéro 10 reprochant le comportement individualiste et le manque d’implication défensive de son coéquipier. Une attaque qui n’a pas du tout plu à Thauvin, comme le raconte RMC : « Thauvin a poursuivi qu’il n’acceptait pas de tels reproches, surtout venant de Payet, dont l’état de forme est loin d’être irréprochable depuis le début de saison ». En plus de cela, des piques sur les pénaltys manqués de Thauvin contre Lens, puis de Payet contre Porto en retour, ont été lancées dans la mêlée. Pour calmer tout le monde, et mettre fin à cette altercation verbale, le capitaine Steve Mandanda a dû intervenir. Si les tensions sont retombées depuis, la dernière déclaration d’André Villas-Boas à ce sujet prouve que la guerre Payet - Thauvin pourrait finir par plomber définitivement la saison de l’OM...