OM : Thauvin et Payet ne peuvent pas s’encadrer, Villas-Boas en rigole

Coéquipiers depuis plusieurs saisons à l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin et Dimitri Payet ont du mal à se supporter. L'entraîneur André Villas-Boas a confirmé des tensions ce vendredi en conférence de presse.

Malgré la victoire face à Montpellier (3-1) le 6 janvier dernier, Dimitri Payet avait quitté la pelouse du Vélodrome en colère. Et ce n’était pas seulement à cause de son statut de remplaçant. Sur une action en fin de rencontre, le meneur de jeu avait reproché à Florian Thauvin de ne pas l’avoir servi. De quoi agacer le Réunionnais qui n’est pas le meilleur ami de l’ancien Bastiais. On pouvait parler d’un bruit de couloir persistant sur les deux coéquipiers. Mais ce vendredi, leur entraîneur André Villas-Boas, avec le sourire, a confirmé que ses deux cadres ne pouvaient pas se supporter.

« Des problèmes relationnels entre Thauvin et Payet ? Avec cette dynamique de défaites, l'une après l'autre, ça n'aide pas beaucoup à mettre une ambiance un peu plus heureuse, s’est justifié le coach portugais. Mais je ne pense pas que Thauvin et Payet vont passer leurs vacances ensemble (rire). Le plus important c'est l'OM, jouer pour l'OM, ils ont joué beaucoup d'années ensemble. Je veux que tous les deux aident l'OM à atteindre ses objectifs, c'est le plus important. Ce n'est pas le premier vestiaire dans lequel je passe où il y a un mec qui ne peut pas voir l'autre. Ce n'est pas le cas mais ce n'est pas le premier vestiaire dans lequel je vois ça. » Une franchise étonnante à l’heure où le club phocéen traverse une crise sportive.