OM : Adil Rami le jure, il va tout démonter la saison prochaine

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Afin de redynamiser le Champions Project, l’Olympique de Marseille va rajeunir son équipe au cours du prochain marché des transferts.

Sauf qu'avant de recruter de jeunes joueurs en devenir, comme cela a déjà été le cas avec Caleta-Car l’été dernier, le club phocéen va devoir se séparer de certains cadres en fin de carrière. Des joueurs en bout de course comme Abdennour, Rolando ou Hubocan vont faire leurs valises. Et d’autres seront poussés dehors par leur direction. Ce qui pourrait être le cas d’Adil Rami. Suite à une bonne première saison à l’OM, le champion du monde a vraiment touché le fond durant cet exercice 2018-2019, à l’image de tout un club. Mais comme Mandanda, le trentenaire ne compte pas stopper son aventure marseillaise sur cet échec.

« La saison de l’OM ? Je m’en veux beaucoup. À travers mon sourire et ma moustache, je suis déçu de plein de choses, d’avoir déçu le coach. Je n’ai pas été au niveau cette année. J’ai déçu le club et les supporters. Le mercato ? Pas mal de choses se disent me concernant. Je tiens à préciser que peu importe les critiques, peu importe ma saison, j’ai pour habitude de rebondir. J’ai un caractère fort. Je compte bien rester à l’OM et péter la baraque », a lancé, sur RMC, le défenseur encore sous contrat jusqu'en 2021, qui n’est pas donc pas prêt à partir en MLS comme les rumeurs l’annoncent… Avant cela, Rami veut remettre l’OM sur le podium de la L1.