OM : Raiola et Balotelli préparent peut-être un sale coup à Marseille

Dans : OM, Mercato.

Avec deux semaines de retard, Mario Balotelli a enfin repris l’entraînement avec l’OGC Nice mardi.

L’attaquant sous contrat jusqu’en 2019 suit des séances individuelles à l’écart du groupe de Patrick Vieira, qui refuse de lui accorder un passe-droit. D’autant que le Gym n’est pas dupe et sait que l’Italien finira par s’envoler cet été, même si la piste menant à l’Olympique de Marseille semble de plus en plus compliquée. En effet, aucune offre n’a été transmise à l'OGCN. Du côté phocéen, on considère que le clan du joueur doit d’abord s’entendre avec Nice sur le montant du bon de sortie.

Résultat, le dossier traîne et les deux clubs se demandent à quoi joue Balotelli. Et si Mino Raiola jouait la montre ? C’est effectivement l’explication de Nice-Matin. L'agent de « Super Mario » attendrait les offres de formations niveau Ligue des Champions, en espérant que la fin de la Coupe du monde relance le mercato. Le tout pendant que Balotelli tente de soigner son image avec son retour à l’entraînement. Autant dire que l’OM a de quoi s’inquiéter...