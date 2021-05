OM : Racioppi à Marseille, la drôle d'idée

Dans : OM.

Présent en conférence de presse la semaine dernière, Pablo Longoria a reconnu que l’OM allait recruter un gardien lors du prochain mercato.

L’idée est d’acheter un n°1 bis, susceptible de bousculer l’ordre établi et de chatouiller Steve Mandanda à court et moyen terme. Exit donc la doublure discrète Yohann Pelé, en fin de contrat, et place à une véritable concurrence pour le champion du monde français. Reste à trouver le joueur au profil idéal pour l’Olympique de Marseille à un prix raisonnable. Interrogé par Le Phocéen, le spécialiste des gardiens Benoît Tissier, du site Main-opposée.com, a suggéré un nom surprenant aux dirigeants de l’OM : celui d’Anthony Racioppi, ancien gardien de l’OL qui va descendre en Ligue 2 avec Dijon.

« Je pense à une solution évidente avec Anthony Racioppi, l'international Espoirs suisse de Dijon. Il a 22 ans et représente pour moi un vrai gardien d'avenir, tant par la taille (1m90) que par ses caractéristiques sur sa ligne et au pied. Il ne faut pas regarder ses stats cette saison (33 buts encaissés en 21 matches de L1), car il évolue dans une équipe en grande difficulté qui va être reléguée. Dans le contenu des matches, on peut voir qu'il est le seul à surnager et que sans lui, l'addition serait beaucoup plus lourde. Il a quitté Lyon l'an dernier car il avait besoin de temps de jeu, et cette saison devant une défense très ouverte lui a fait beaucoup de bien. Il a vraiment tout ce qu'il faut pour devenir rapidement le numéro un de la sélection suisse. C'est une solution très intéressante pour l'OM, avec un jeune gardien qui parle français et connait la Ligue 1 » estime le spécialiste, pour qui Marseille réaliserait une belle opération en s’adjugeant, certainement à moindre coût, les services du gardien de Dijon.