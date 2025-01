OM ‍: Rachat à 100 millions, McCourt officialise son projet

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Préoccupé par les dangers d’internet, Frank McCourt s’est lancé dans un nouveau projet. Le propriétaire de l’Olympique de Marseille va tenter de racheter les activités du réseau social TikTok aux Etats-Unis.

Pour Frank McCourt, la vie ne tourne pas seulement autour du football et de l’Olympique de Marseille. Le solide actionnaire du club phocéen travaille aussi dans d’autres domaines comme l’immobilier, la technologie ou l’investissement de capital. A travers son groupe McCourt Global, l’Américain s’est effectivement lancé dans un projet visant à racheter les activités de TikTok aux Etats-Unis à l’aide d’investisseurs. On parle d’une opération aux alentours de 100 millions de dollars, estiment des experts relayés par Le Figaro.

McCourt candidat

C’est dire la détermination de Frank McCourt, toujours aussi inquiet quant à l’utilisation d’internet. « Les fondations de notre infrastructure numérique sont brisées et il est temps de les réparer, a expliqué l’homme d’affaires dans un communiqué sur le site de son groupe Project Liberty. Nous pouvons et devons faire davantage pour sauvegarder la santé et le bien-être de nos enfants, de nos familles, de la démocratie et de la société. Nous considérons cette acquisition potentielle comme une incroyable opportunité de catalyser une alternative au modèle technologique actuel qui a colonisé internet. »

« En réunissant des universitaires, des technologues, des spécialistes du comportement, des psychologues et des experts économiques de premier plan avec des partenaires communautaires, des parents et des citoyens, nous pensons que nous pouvons préserver – et améliorer – l'expérience TikTok en donnant aux individus et aux créateurs de la plateforme la valeur et le contrôle qu'ils méritent à propos de qui a accès à leurs données et comment elles sont utilisées », a poursuivi Frank McCourt.

« Ce pays est depuis longtemps le moteur mondial d’innovations révolutionnaires, et j’encourage tous ceux qui souhaitent récupérer vos données auprès des grandes technologies à s’engager avec nous et à faire un pas en avant pour redéfinir l’avenir d’internet pour les citoyens », a conclu le propriétaire de l’Olympique de Marseille qui tente de profiter d’une mesure du gouvernement américain. En mai dernier, les autorités locales avaient exigé la vente sous 12 mois de TikTok par sa maison mère ByteDance, laquelle a porté plainte en dénonçant une loi « inconstitutionnelle ».