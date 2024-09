OM ‍: Rabiot, le plan d'urgence déclenché

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Arrivé à Marseille il y a un peu plus d'une semaine seulement, Adrien Rabiot fera déjà le voyage à Strasbourg. Les deux mois sans compétition du milieu n'effraient pas Roberto de Zerbi. L'Italien a déjà besoin de Rabiot.

Déjà irrésistible en Ligue 1 dans les résultats comme dans la maîtrise collective, l'OM va passer un nouveau cap dans les prochaines semaines. En effet, la solide équipe phocéenne intégrera le milieu international français Adrien Rabiot. Si Roberto de Zerbi n'a pas à se plaindre de son onze actuel, le CV et le talent de l'ancien joueur de la Juventus ne peuvent être sous-estimés. En ce moment, le seul doute pour Rabiot concerne son état physique. Sans club pendant tout l'été, l'ancien parisien n'a réalisé aucune préparation collective. Pire, il n'a pas joué le moindre match depuis la demi-finale de l'Euro 2024, le 9 juillet dernier.

De Zerbi doit lancer Rabiot au plus vite

En théorie, une semaine d'entraînement à l'OM ne doit pas suffire pour récupérer le rythme suffisant pour une rencontre de Ligue 1. Roberto de Zerbi faisait aussi ce constat. Mais, il a offert une véritable volte-face aux journalistes présents en conférence de presse ce vendredi. L'Italien a annoncé la présence de Rabiot dans le groupe olympien pour le déplacement à Strasbourg dimanche soir. Malgré les questions sur le physique du milieu, Karim Bennani comprend aisément la décision de De Zerbi. Selon le journaliste, l'OM doit profiter au plus vite du niveau de Rabiot sur le terrain. Il a expliqué sa vision des choses sur La Chaîne L'Equipe.

« Ça va un peu à l’encontre de ce dont nous parlait De Zerbi il y a encore quelques jours. « Je veux attendre que Rabiot soit au max de ses possibilités » (selon l’entraîneur de l’OM). Il était même question qu’il rate cette trêve internationale pour se retaper physiquement. Je pense que le retour a été accéléré par les forfaits de Rongier et Merlin ce week-end. C’est important pour lui de continuer sur la lancée du match de Lyon et d’avoir la maîtrise du milieu de terrain contre une équipe strasbourgeoise qui sera très joueuse. C’est une bonne chose. Je ne suis pas sûr qu’il débute mais ça apporte une vraie solution. On verra dans quel état physique est Rabiot », a t-il analysé dans L'Equipe de Greg. En bon professionnel, il ne fait en plus aucun doute qu'Adrien Rabiot ait bien entretenu son corps pendant sa longue interruption estivale.