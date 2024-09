OM ‍: Rabiot a aussi trahi le PSG, Lorik Cana en plein rêve

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Adrien Rabiot a récemment rejoint l'OM à la surprise générale. Une décision assumée par l'international français et ancien Parisien, prêt à tout donner pour le club phocéen.

L'OM a fait un super coup sur le marché des transferts en parvenant à convaincre Adrien Rabiot de rejoindre le club. L'ancien de la Juventus compte redonner un coup de fouet à sa carrière en club en France. Mais son choix de rejoindre l'OM, club rival du PSG, a fait beaucoup parler. Adrien Rabiot ne manquera pas de pression sur les épaules pour ses grands débuts sous les couleurs marseillaises. Mais le public de l'Olympique de Marseille fait tout pour le mettre dans les meilleures conditions pour la suite. En tout cas, pour Lorik Cana, lui aussi ancien du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot a fait un choix logique en signant à Marseille.

Adrien Rabiot Marseillais, deux anciens du PSG adorent ça

Lors d'une interview accordée à Téléfoot, l'Albanais n'a en effet pas manqué de soutenir Adrien Rabiot, quitte à tacler le PSG : « Marseille reste le plus grand emblème du football français. Un chapitre à l'OM dans une carrière de joueur professionnel si on l'aborde avec la bonne envie, la bonne mentalité et la bonne grinta en se sacrifiant pour ce club, il va te le redonner fois dix ». A noter que Fabrice Fiorèse a également été sollicité par le média pour aborder le cas du Français et néo-Marseillais : « Moi, j'ai été détesté dans les deux clubs, donc je pense qu'on ne pourra pas m'égaler. Lui, j'ai le sentiment qu'il est apprécié par les Marseillais. Du coup, je pense que son adaptation va être rapide ». Réponse dans les prochaines semaines, Adrien Rabiot n'étant pas encore prêt physiquement mais qui veut tout faire pour l'être pour le prochain Classique entre l'OM et le PSG le 27 octobre prochain au Stade Vélodrome.