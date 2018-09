OM : Qui sont les deux joueurs sauvés par Rudi Garcia à l'OM ?

Dans : OM, Ligue 1.

Si Marseille rencontre de gros problèmes défensifs depuis le début de la saison, Rudi Garcia peut compter sur une attaque très performante.

En effet, l’OM possédait, avant le début de la 7e journée de Ligue 1, la deuxième meilleure attaque du championnat. Et il le doit en grande partie à deux joueurs : Florian Thauvin et Dimitri Payet, respectivement meilleur buteur et meilleur passeur de Ligue 1. En conférence de presse, le coach phocéen a salué le début de saison des deux internationaux français, invitant le reste de son groupe à les imiter.

« Payet et Thauvin, ce sont les deux joueurs de l’effectif qui sont à leur niveau. Ils font la différence, ils sont décisifs, c’est ce qu’on leur demande. Ils sont vraiment à 100 % et c'est très bien pour nous. Les autres joueurs du groupe doivent s’en inspirer » a confié un Rudi Garcia presque admiratif devant le niveau affiché par ses deux attaquants depuis le début de la saison. Maintenant, le coach marseillais attend sans doute des performances d’un niveau similaire de la part de ses joueurs défensifs, après les quatre buts encaissés au Groupama Stadium de Lyon, dimanche soir.