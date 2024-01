OM ‍: Quentin Merlin arrive à Marseille à 15h30

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Tout est désormais bouclé entre Nantes et l’OM en ce qui concerne le transfert de Quentin Merlin. Déjà prêt à partir aux premières heures de la matinée, le latéral des Canaris va s’envoler pour la cité provençale en début d’après-midi, et est attendu à l’aéroport à 15h30, font savoir les médias nationaux. Les derniers détails ont été finalisés dans la matinée, et notamment le contrat de l’international espoirs qui va l’emmener jusqu’en juin 2028. Le tout dans une enveloppe de 12 millions d’euros pour boucler cette opération qui va permettre à l’OM de terminer son mercato en en ce qui concerne ce fameux poste de latéral gauche.