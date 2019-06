OM : Quatre cibles en vue, zéro offre, Marseille joue la montre au mercato

Dans : OM, Mercato, SCO, Nîmes.

Rudi Garcia parti, Andoni Zubizarreta devait enfin pouvoir montrer ses talents lors du marché des transferts 2019.

Cela risque d’être difficile sans moyen financier. L’Olympique de Marseille, qui a besoin de vendre pour au moins 50 ME, n’a clairement pas les moyens d’acheter à l’heure actuelle. Et même les bons plans de Ligue 1 risquent de lui passer sous le nez. La Provence annonce ainsi que le Nîmois Anthony Briançon, qui devrait quitter le Gard et aimerait tenter l’aventure OM, a surtout reçu des offres de Rennes ou Watford, pour un transfert de 6 ME. Le club provençal espère que les négociations traineront pour se positionner un peu plus tard, mais cela risque d’être trop juste.

Même chose en ce qui concerne Flavien Tait, qui a explosé cette saison avec Angers. L’ailier est bien suivi par l’OM, et cet intérêt permet au SCO de demander 10 ME pour laisser filer son joueur. Mais pour l’heure, aucune offre concrète n’est tombée en provenance du Vieux Port, et Angers a de grandes chances d’aller vendre Tait ailleurs. Une situation qui se répète en ce qui concerne Valentin Rongier, ou Olivier Ntcham. Pour le moment, le marché des transferts n’a pas vraiment décollé, ce qui laisse l’OM dans la course, mais sans aucune offre ferme, le club marseillais sera inévitablement incapable de recruter ses cibles dans ce début de mercato déprimant pour les supporters olympiens.