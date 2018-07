OM : Puma et Balotelli, une annonce commune ce mercredi soir ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Les semaines passent, les jours passent, les heures passent et du côté des supporters de l'Olympique de Marseille l'excitation est grandissante concernant la possible signature de Mario Balotelli lors de ce mercato 2018. C'est une évidence, si l'histoire ne se terminait pas par un accord avec Super Mario, alors la digestion serait difficile du côté de l'OM, verveine ou pas. Mais ce mercredi après-midi, une rumeur commence à enfler et elle pourrait peut-être coller avec la réalité.

En effet, ce mercredi soir, Puma organise une soirée officielle à Marseille afin de présenter l'ensemble des nouveaux équipements de l'Olympique de Marseille. Et certains pensent qu'à cette occasion Puma et l'OM pourraient en profiter pour faire apparaître Mario Balotelli sous ses nouvelles couleurs, l'absence de l'attaquant italien à l'entraînement du côté de Nice pouvant être justifiée par la réalisation des différentes campagnes de communication prévues pour officialiser ce double événement. Reste désormais à attendre ce mercredi soir afin de savoir si tout cela est sérieux ou s'il s'agit d'une rumeur de plus. Mais quoi il en soit, la fin du suspense paraît imminente.