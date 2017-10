OM-PSG : Les supporters s'attaquent à la police, cinq interpellations

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Le cortège des supporters marseillais, qui a un moment bloqué quelques rues de la cité phocéene, stoppant notamment quelques transports en commun, est arrivé au Vélodrome, et cela ne s’est pas fait dans la douceur. Des jets de pétards et de fumigènes ont provoqué l’intervention des forces de l’ordre tout au long de l’après-midi pour disperser les fauteurs de trouble. La police a procédé à cinq interpellations en raison de jets de projectile sur les forces de l’ordre, et a du utiliser des gaz lacrymogènes pour tenter de conserver un semblant d’ordre aux abords du Vélodrome.